Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

128 БпЛА атакували Україну в ніч на 10 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

10 кві 2026, 09:54
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня (з 18.00 9 квітня) атакували Україну загалом 128 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 85 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Джерело: Ракурс


