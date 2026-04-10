Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
128 БпЛА атакували Україну в ніч на 10 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n213148-128-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-10-kvitnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня (з 18.00 9 квітня) атакували Україну загалом 128 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 85 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.