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Ураження ворожих цілей, скріншот відео
Сили оборони уразили міст в Армянську та 50 вантажівок із пальним (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214377-syly-oborony-urazyly-mist-v-armyansku-ta-50-vantajivok-iz-palnym-video.htmlРакурс
Унікальні кадри ураження мосту в Армянську та вантажівок із боєкомплектом і пальним опублікував 1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла.
Ця операція стала результатом системної роботи спільного мультидоменного центру «Фаланга» 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла, 475 ОШП «CODE 9.2» та Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Удари були спрямовані на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад ворога.
Цілих мостів для ворожої логістики з т.о. Криму не залишилося, — наголошується на Фейсбук-сторінці полку.
Зазначається, що в ніч на сьогодні, 11 червня, було завдано серію влучних ударів:
- у зоні ураження поблизу мосту в Армянську було зосереджено до 50 вантажівок, готових для відправки на Гуляйпільський напрямок;
- сам міст виведений з ладу і повторного ураження не потребує — важливий логістичний шлях ворога повністю паралізовано.
Це не кінець. Далі буде, — додали у 1 ОШП.