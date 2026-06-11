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Ракурс
Ураження ворожих цілей, скріншот відео

Сили оборони уразили міст в Армянську та 50 вантажівок із пальним (ВІДЕО)

11 чер 2026, 22:10
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Унікальні кадри ураження мосту в Армянську та вантажівок із боєкомплектом і пальним опублікував 1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла.

Ця операція стала результатом системної роботи спільного мультидоменного центру «Фаланга» 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла, 475 ОШП «CODE 9.2» та Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Удари були спрямовані на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад ворога.

Цілих мостів для ворожої логістики з т.о. Криму не залишилося, — наголошується на Фейсбук-сторінці полку.

Зазначається, що в ніч на сьогодні, 11 червня, було завдано серію влучних ударів:

  • у зоні ураження поблизу мосту в Армянську було зосереджено до 50 вантажівок, готових для відправки на Гуляйпільський напрямок;
  • сам міст виведений з ладу і повторного ураження не потребує — важливий логістичний шлях ворога повністю паралізовано.

Це не кінець. Далі буде, — додали у 1 ОШП.

Джерело: Ракурс


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