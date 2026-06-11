Поражение вражеских, скриншот видео

https://racurs.ua/n214377-sily-oborony-porazili-most-v-armyanske-i-50-gruzovikov-s-goruchim-video.html

Ракурс

Унікальні кадри ураження мосту в Армянську та вантажівок із боєкомплектом і пальним опублікував 1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла.

Ця операція стала результатом системної роботи спільного мультидоменного центру «Фаланга» 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла, 475 ОШП «CODE 9.2» та Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Удари були спрямовані на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад ворога.

Цілих мостів для ворожої логістики з т.о. Криму не залишилося, — наголошується на Фейсбук-сторінці полку.

Зазначається, що в ніч на сьогодні, 11 червня, було завдано серію влучних ударів:

у зоні ураження поблизу мосту в Армянську було зосереджено до 50 вантажівок, готових для відправки на Гуляйпільський напрямок;

сам міст виведений з ладу і повторного ураження не потребує — важливий логістичний шлях ворога повністю паралізовано.