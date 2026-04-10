Наслідки російської нічної атаки по Слов’янську, фото: Слов’янська МВА
Російські вночі безпілотники атакували Слов'янськ, поранено трьох жінок (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, атакували безпілотниками місто Слов’янськ на Донеччині. Є постраждалі та руйнування.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Слов’янської МВА.
Атаку було здійснено із застосуванням двох БПЛА «Герань-2», які влучили у приватний сектор, — вказано в повідомленні.
Внаслідок удару:
- знищено два приватні будинки, ще близько двадцяти пошкоджено;
- поранено трьох жінок, їм надана необхідна медична допомога.