  Новости
Последствия российской ночной атаки по Славянску, фото: Славянская МВА

Российские ночью беспилотники атаковали Славянск, ранены три женщины (ФОТО)

10 апр 2026, 09:37
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, атакували безпілотниками місто Слов’янськ на Донеччині. Є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Слов’янської МВА.

Атаку було здійснено із застосуванням двох БПЛА «Герань-2», які влучили у приватний сектор, — вказано в повідомленні.

Внаслідок удару:

  • знищено два приватні будинки, ще близько двадцяти пошкоджено;
  • поранено трьох жінок, їм надана необхідна медична допомога.

Наслідки російської нічної атаки по Слов’янську, фото: Слов’янська МВА

Источник: Ракурс


