Последствия российской ночной атаки по Славянску, фото: Славянская МВА
Российские ночью беспилотники атаковали Славянск, ранены три женщины (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, атакували безпілотниками місто Слов’янськ на Донеччині. Є постраждалі та руйнування.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Слов’янської МВА.
Атаку було здійснено із застосуванням двох БПЛА «Герань-2», які влучили у приватний сектор, — вказано в повідомленні.
Внаслідок удару:
- знищено два приватні будинки, ще близько двадцяти пошкоджено;
- поранено трьох жінок, їм надана необхідна медична допомога.