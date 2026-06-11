Уражено НПЗ «Афіпський», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214378-urajeno-npz-afipskyy-obiekty-vyrobnyctva-bezpilotnykiv-ta-punkty-upravlinnya-voroga-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 10 червня, та в ніч на сьогодні, 11 червня, завдали ураження низці військових, логістичних та промислових об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у Краснодарському краї рф уражено нафтопереробний завод «Афіпський». Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

У Генштабі наголошують, що Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відповідні відео.

Також у тимчасово окупованому Севастополі уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів.

Об'єкт використовувався для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються противником для виконання завдань у Чорному морі, — зазначив у Генштабі.

Крім того:

в окупованому Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка;

уражено пункти управління противника в районах Давидівського, Новознам’янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей;

завдано ураження пункту управління БпЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області;

у районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу БпЛА окупантів;

у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва та ремонту БпЛА.