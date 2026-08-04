Силы обороны уничтожили ряд огнеметных систем врага, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України знешкодили 131 важку вогнеметну систему противника від початку повномасштабного вторгнення.

Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Важка вогнеметна система — це система залпового вогню, призначена для ураження живої сили, укриттів, фортифікацій та легкої броньованої техніки. Вона застосовує термобаричні або запалювальні боєприпаси, які створюють потужну вибухову хвилю та високотемпературне ураження на значній площі.

У Генштабі зазначають, що на озброєнні російських окупантів перебувають кілька модифікацій таких систем:

ТОС-1 «Буратіно» — базова версія на шасі танка Т-72;

ТОС-1А «Солнцепьок» — найпоширеніша модернізована версія зі збільшеною дальністю стрільби та вдосконаленими боєприпасами;

ТОС-2 «Тосочка» — новітня колісна модифікація на автомобільному шасі з автоматизованою системою управління вогнем;

ТОС-3 «Дракон» — модифікація на гусеничному шасі зі збільшеною дальністю застосування термобаричних некерованих реактивних снарядів порівняно з ТОС-1А «Солнцепьок».