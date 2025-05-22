Украинский FPV-дрон уничтожил российскую огнеметную систему «Солнцепек». Фото:

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Важка вогнеметна система «Солнцепек» російської армії була знищена українськими прикордонниками.

«Жирну» ворожу ціль спопелили бійці Краматорського прикордонного загону «Форпост». Комплекс знищили на Вовчанському напрямку фронту. Для успішного ураження знадобився всього один лише БпЛА. Про це Державна прикордонна служба України 22 травня повідомила у Telegram.

Солнцепек спалахнув від влучного удару FPV-дрону прикордонників, — зазначили захисники.

У ДСПУ зазначили, що знищення подібної техніки суттєво послаблює артилерійські можливості окупантів.

Як відомо, ТОС-1А «Солнцепек» — це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля знищує все у радіусі ураження. Вартість однієї такої системи становить приблизно 15 млн дол.

Нагадаємо, у травні в Донецькій області оператори «Рейд» 413-го батальйону СБС вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 «Тосочка», які є глибокою модернізацією ворожого ТОС-1А «Солнцепек». Цю систему армія рф отримала на озброєння у 2021 році, а вперше в Україні її знищили в лютому 2025 року.