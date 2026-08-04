Рашисты активно применяют дроны для убийств мирных жителей, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n215411-fpv-drony-stali-metodom-rossiyskogo-terrora-na-prifrontovyh-territoriyah-ogp.html

Ракурс

Дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях.

Порушення та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права Росія вчиняє системно, свідомо та показово, наголошує у своєму Telegram-каналі генпрокурор Руслан Кравченко.

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних. Найбільше таких злочинів — на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині, — наголосив він.

Зокрема:

у 2022−2023 роках зафіксовано 187 таких злочинів;

у 2024 році їх кількість зросла у 14 разів — до 2 тис. 685;

у 2025 році — ще майже втричі, до 7 тис. 787.

Це не випадковість і не «побічний ефект» бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі. З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів", — наголошує Кравченко. — Майже 7 тисяч постраждалих, серед них — 179 дітей. 967 людей загинули, в тому числі 10 дітей.

Генпрокурор додав, що особливо прицільно країна-агресор полює на медичних працівників, рятувальників, поліцейських, журналістів, комунальників та представників гуманітарних місій.

Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БПЛА тактики подвійного удару. Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди та завдавали повторного удару, — зазначив Кравченко.