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Последствия российского удара в Бучанском районе, фото: ГСЧС

В Киевской области продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела 1 августа (ФОТО)

4 авг 2026, 18:52
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На Київщині тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу у Бучанському районі, здійсненого росіянами 1 серпня.

Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали, щоб якомога швидше дістатися до зруйнованих конструкцій, перевірити кожен метр території та ліквідувати наслідки удару, — розповіли у відомстві.

У ДСНС зазначають, що робота триває у надзвичайно складних умовах — через розпечені уламки бетону, металу та асфальту температура на місці проведення робіт місцями сягає близько 45 градусів:

Кожен рух потребує значних фізичних зусиль, однак рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину.

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки 1 серпня спалахнула пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждали троє людей.

Источник: Ракурс


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