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Ракурс
Рашисти атакували дронами Київщину, фото: «Слово і Діло»

На Київщині через атаку російських дронів травмовано жінку — ОВА

4 сер 2026, 22:47
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У Броварському районі Київської області через атаку ворожих ударних дронів травмовано жінку.

Їй надається медична допомога. Про це сьогодні, 4 липня, ввечері повідомила прес-служба Київської ОВА.

Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.

Нагадаємо, на Київщині у Бучанському районі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу, який стався 1 липня. Тоді спалахнула пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждали троє людей.

Джерело: Ракурс


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