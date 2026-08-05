Российская атака уничтожила складской комплекс «Розетки», фото: Iryna Chechotkina

https://racurs.ua/n215426-nochnaya-rossiyskaya-ataka-unichtojila-sklady-rozetki-i-epicentra-foto.html

Ракурс

У Броварах на Київщині внаслідок масштабної російської нічної атаки знищено розподільчий складський комплекс ROZETKA, який відкрився на початку 2017 року.

Про це сьогодні, 5 серпня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.

За її словами. це був найбільший та найбільш автоматизований складський комплекс компанії:

Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню.

Люди внаслідок атаки не постраждали, компанія продовжує працювати.

Прес-служба «Епіцентру» також повідомляє по російські ударі по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії.

За лічені хвилини російські ракети зруйнували те, що компанія будувала десятиліттями. Загинув наш співробітник — молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя. Знищено стратегічні логістичні потужності. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, — розповіли в «Епіцентрі».

Внаслідок масованого ракетного удару ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси «Епіцентру»:

у Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній — один із ключових логістичних об'єктів компанії.

у логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє отримали поранення та перебувають у лікарні.

Внаслідок прямих ракетних ударів повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила у завод «Epicentr Ceramic Corporation». Потужний вибух фактично зруйнував завод зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Біля логістичного комплексу також знищено парковку приватних автомобілів співробітників — 20 автівок вигоріли вщент, — зазначили в компанії.

Виробництво на заводі «Epicentr Ceramic Corporation» повністю зупинене.

Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні, — додали в «Епіцентрі».

Зазначається, що, за попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше — близько двох років.

Саме тому нашим першочерговим завданням сьогодні є оперативне перенесення виробництва за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов’язань перед партнерами й споживачами, — зазначили «Епіцентрі».

Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити.