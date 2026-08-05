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Последствия удара русского дрона в Херсоне, фото: ГСЧС
В Херсоне FPV-дрон ударил по грузовику, который доставлял продукты в супермаркет (ФОТО)https://racurs.ua/n215429-v-hersone-fpv-dron-udaril-po-gruzoviku-kotoryy-dostavlyal-produkty-v-supermarket-foto.htmlРакурс
У Херсоні внаслідок влучання російського FPV-дрона загорівся вантажний автомобіль, який доставляв продукти до одного із супермаркетів.
Про це сьогодні, 5 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Рятувальники, працюючи під загрозою повторних ворожих атак, ліквідували пожежу.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у дару дроном було завдано близько 10.00 у Центральному районі міста.