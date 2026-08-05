Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара русского дрона в Херсоне, фото: ГСЧС

В Херсоне FPV-дрон ударил по грузовику, который доставлял продукты в супермаркет (ФОТО)

5 авг 2026, 12:56
999

У Херсоні внаслідок влучання російського FPV-дрона загорівся вантажний автомобіль, який доставляв продукти до одного із супермаркетів.

Про це сьогодні, 5 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Рятувальники, працюючи під загрозою повторних ворожих атак, ліквідували пожежу.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у дару дроном було завдано близько 10.00 у Центральному районі міста.

Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров