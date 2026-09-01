Росіяни вдарили по пожежниках на Запоріжжі, четверо постраждали. Фото:

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Російські війська атакували пожежно-рятувальний автомобіль у Запорізькій області.

В передмісті обласного центру влучив у службову автівку ДСНС, яка прямувала на ліквідацію пожежі у приватному житловому будинку, спричиненої ворожим обстрілом. Постраждали четверо рятувальників, яких госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував у Telegram, що воєнний злочин росіян стався у Кушугумі Запорізького району. Ворожий дрон влучив по авто Державної служби України з надзвичайних ситуацій, коли машина прямувала до місця пожежі, яку потрібно було загасити.

Нагадаємо, 31 серпня російські окупанти вдарили по АЗС в Одеській області. Пошкоджень зазнала автозаправна станція, газозаправна колонка та автомобіль, а також горіла суха трава. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню.