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Ракурс
Наслідки російського удару на Одещині, фото: Одеська ОВА

Рашисти вдарили по АЗС на Одещині, виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

31 сер 2026, 15:13
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Російські загарбники обстріляли АЗС на Одещині.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнала автозаправна станція, газозаправна колонка та автомобіль, а також загорілась суха трава. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що від ДСНС залучалось 19 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Наслідки російського удару на Одещині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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