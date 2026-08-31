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Російські загарбники обстріляли АЗС на Одещині.
Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнала автозаправна станція, газозаправна колонка та автомобіль, а також загорілась суха трава. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що від ДСНС залучалось 19 рятувальників та чотири одиниці техніки.