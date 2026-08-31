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Ракурс
Последствия российского удара в Одесской области, фото: Одесская ОВА

Рашисты ударили по АЗС в Одесской области, возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)

31 авг 2026, 15:13
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Російські загарбники обстріляли АЗС на Одещині.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнала автозаправна станція, газозаправна колонка та автомобіль, а також загорілась суха трава. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що від ДСНС залучалось 19 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Наслідки російського удару на Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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