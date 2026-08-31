Последствия российского удара в Одесской области, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n215926-rashisty-udarili-po-azs-v-odesskoy-oblasti-voznik-pojar-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли АЗС на Одещині.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнала автозаправна станція, газозаправна колонка та автомобіль, а також загорілась суха трава. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що від ДСНС залучалось 19 рятувальників та чотири одиниці техніки.