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Ракурс
Наслідки удару російського дрона у Харкові, фото: Харківська обласна прокуратура

Російський безпілотник вдарив по «Епіцентру» у Харкові — загинула людина (ФОТО)

27 сер 2026, 15:35
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Російський дрон сьогодні, 27 серпня, вдарив по торговельному центру «Епіцентр» у Харкові.

Частина будівлі пошкоджена. Загинув 40-річний чоловік, ще п’ятеро людей — троє жінок та двоє чоловіків — отримали поранення. Загиблий і постраждалі — відвідувачі. Про це повідомляють видання «Суспільне» та прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, російська армія застосувала безпілотник типу «Герань-4 Сікер». У прокуратурі наголошують, що рашисти росіяни в режимі реального часу бачили, що обстрілюють торговельний центр, оскільки безпілотник був обладнаний меш-модемом

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки удару російського дрона у Харкові, фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки удару російського дрона у Харкові, фото: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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