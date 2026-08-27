Последствия удара российского дрона в Харькове, фото: Харьковская областная прокуратура

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Ракурс

Російський дрон сьогодні, 27 серпня, вдарив по торговельному центру «Епіцентр» у Харкові.

Частина будівлі пошкоджена. Загинув 40-річний чоловік, ще п’ятеро людей — троє жінок та двоє чоловіків — отримали поранення. Загиблий і постраждалі — відвідувачі. Про це повідомляють видання «Суспільне» та прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, російська армія застосувала безпілотник типу «Герань-4 Сікер». У прокуратурі наголошують, що рашисти росіяни в режимі реального часу бачили, що обстрілюють торговельний центр, оскільки безпілотник був обладнаний меш-модемом

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: «Суспільне», Харківська обласна прокуратура