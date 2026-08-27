Біля стадіону ФК «Динамо» у Києві впали уламки російського дрона

Стадіон «Динамо» ім. Валерія Лобановського, фото: ФК «Динамо»

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Ракурс

У Києві під час чергового російського терористичного обстрілу сталося падіння уламків неподалік від динамівської арени ім. В. Лобановського.

Про це сьогодні, 27 серпня, повідомила прес-служба ФК «Динамо».

Зазначається, що сам стадіон не постраждав.

Дякуємо всім, хто, відгукнувшись на перші новини про задимлення поблизу «Динамо», поцікавився долею співробітників клубу. Висловлюємо щирі співчуття тим, хто постраждав від атаки російських агресорів, — йдеться в повідомленні на сайті футбольного клубу.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показували задимлення, що спостерігалося в районі цього стадіону.