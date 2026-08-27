У двох районах Києва є пошкодження через падіння уламків БпЛА, постраждала людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215864-u-dvoh-rayonah-kyieva-ie-poshkodjennya-cherez-padinnya-ulamkiv-bpla-postrajdala-ludyna-foto.htmlРакурс
У Києві в двох районах міста є пошкодження через російську атаку.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.
Зафіксовані такі наслідки:
- у Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА загорівся автомобіль, пожежу вже загасили;
- У Печерському районі уламки впали на відкриту територію, сталося загоряння трави.
Прес-служба КМВА повідомляє, що внаслідок російської атаки у Голосіївському районі отримав поранення чоловік, йому надається допомога.
Прес-служба поліції Києва повідомляє, що пошкодження внаслідок російської атаки також зафіксовані у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах Києва.
Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі, автомобілі, приміщення гімназії та медичний заклад, — зазначили в поліції.
Правоохоронці закликають не наближатися до уламків та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і в разі виявлення одразу телефонувати на 101, 102 або 112.