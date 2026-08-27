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Ракурс
Наслідки російської атаки 27 серпня у Києві, фото: Нацполіція

У двох районах Києва є пошкодження через падіння уламків БпЛА, постраждала людина (ФОТО)

27 сер 2026, 11:56
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У Києві в двох районах міста є пошкодження через російську атаку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА загорівся автомобіль, пожежу вже загасили;
  • У Печерському районі уламки впали на відкриту територію, сталося загоряння трави.

Прес-служба КМВА повідомляє, що внаслідок російської атаки у Голосіївському районі отримав поранення чоловік, йому надається допомога.

Прес-служба поліції Києва повідомляє, що пошкодження внаслідок російської атаки також зафіксовані у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах Києва.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі, автомобілі, приміщення гімназії та медичний заклад, — зазначили в поліції.

Правоохоронці закликають не наближатися до уламків та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і в разі виявлення одразу телефонувати на 101, 102 або 112.

Наслідки російської атаки 27 серпня у Києві, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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