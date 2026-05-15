Шість ракет та 141 БпЛА атакували Україну в ніч на 15 травня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 травня (з 18.00 14 травня), атакували Україну п’ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також однією протикорабельною ракетою Х-35, запущеною з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, рашисти запустили загалом 141 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасового окупованих Донецька і Чауда та Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півдні, півночі та сході країни;
- п’ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей;
- зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.