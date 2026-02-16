Сколько киевлян обратились в пункты несокрушимости за неделю, рассказали в ГСЧС

В Киеве продолжают работать пункты несокрушимости, фото: ГСЧС

У Києві безперервно продовжують працювати близько двох сотень пунктів надання допомоги ДСНС на базі наметів.

Про це сьогодні, у понеділок 16 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до цих пунктів минулого тижня звернулися понад 38 тис. людей:

у середньому — близько 6 тис. на добу;

найбільше відвідувачів було на лівому березі столиці та у Голосіївському районі — там, де ситуація з опаленням залишається найскладнішою.

У наметах можна зігрітися, підзарядити пристрої, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну допомогу, — зазначили у ДСНС. — Упродовж тижня наші фахівці надали консультації майже 3 тисячам людей. Адже ми розуміємо що холод — серйозне випробування як для фізичного, так і для ментального здоров’я.

У відомстві додали, що підрозділи системи МВС продовжують працювати в посиленому режимі, оскільки зима ще не поспішає відступати: