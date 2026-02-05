Киев получил первую партию генераторов от ЕС, фото: Виталий Кличко

https://racurs.ua/n211887-177-generatorov-ot-evrosouza-poluchil-kiev-foto.html

Ракурс

Київ отримав першу партію генераторів від Європейського Союзу.

Про це сьогодні, 5 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що у цій партії загалом 177 генераторів:

135 джерел живлення потужністю 20 кВт;

42 генератори по 22 кВт.

Місто спрямує їх, переважно, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість, — розповів Кличко.

Зазначається, що генератори надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС — rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations — DG ECHO).

Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.

За словами Кличка, завтра, 6 лютого, очікується прибуття другої партії — ще 41 генератора. Тобто, загалом від ЄС буде 218 генераторів.