фото: Виталий Кличко
Київ отримав першу партію генераторів від Європейського Союзу.
Про це сьогодні, 5 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що у цій партії загалом 177 генераторів:
- 135 джерел живлення потужністю 20 кВт;
- 42 генератори по 22 кВт.
Місто спрямує їх, переважно, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість, — розповів Кличко.
Зазначається, що генератори надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС — rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations — DG ECHO).
Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.
За словами Кличка, завтра, 6 лютого, очікується прибуття другої партії — ще 41 генератора. Тобто, загалом від ЄС буде 218 генераторів.
Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах надзвичайної ситуації, яка склалася в Україні та Києві через масовані ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури, — резюмував Кличко.