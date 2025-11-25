Наслідки російської атаки по Києву в ніс на 25 листопада, фото: ДСНС

Ракурс

Російський ракетний удар по Києву, завданий в ніч на сьогодні, 25 листопада, пошкодив логістичний центр мережі супермаркетів Novus площею понад 50 тис. кв. м.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Зазначається, що цей центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення.

Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники NOVUS, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали, — розповіли в компанії. — Ми надамо всю необхідну допомогу й підтримку родинам та постраждалим.

Зазначається, що логістичний центр наразі не функціонує, на місці працюють відповідні служби. Встановлюються масштаби збитків — вже відомо, що вони значні.