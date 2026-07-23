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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская ОВА
10 КАБов сбросили рашисты на Херсон (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215188-10-kabov-sbrosili-rashisty-na-herson-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 липня, вранці атакували з авіації Херсон, скинувши на місто 10 керованих авіабомб.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Сьогодні зранку російські загарбники атакували Херсон з авіації. Менш ніж за пів години ворог скинув десять керованих авіабомб на центральну частину міста та мікрорайон Корабел, — розповів він.
Зазначається, що внаслідок атаки:
- у центрі Херсона удар припав по житловій забудові — багатокілограмові КАБи впали просто на приватний сектор та територію закладу освіти:
- серйозних руйнувань зазнав навчальний заклад;
- пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, частина осель має значні руйнування;
- відомо про одного постраждалого. Бригада «екстренки» на місці надала допомогу літньому чоловіку.