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Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская ОВА

10 КАБов сбросили рашисты на Херсон (ВИДЕО)

23 июл 2026, 14:59
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Російські загарбники сьогодні, 23 липня, вранці атакували з авіації Херсон, скинувши на місто 10 керованих авіабомб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні зранку російські загарбники атакували Херсон з авіації. Менш ніж за пів години ворог скинув десять керованих авіабомб на центральну частину міста та мікрорайон Корабел, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок атаки:

  • у центрі Херсона удар припав по житловій забудові — багатокілограмові КАБи впали просто на приватний сектор та територію закладу освіти:
  • серйозних руйнувань зазнав навчальний заклад;
  • пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, частина осель має значні руйнування;
  • відомо про одного постраждалого. Бригада «екстренки» на місці надала допомогу літньому чоловіку.

Источник: Ракурс


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