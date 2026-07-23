Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська ОВА

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 липня, вранці атакували з авіації Херсон, скинувши на місто 10 керованих авіабомб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні зранку російські загарбники атакували Херсон з авіації. Менш ніж за пів години ворог скинув десять керованих авіабомб на центральну частину міста та мікрорайон Корабел, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок атаки: