Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Києву, фото: ДСНС
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 12 (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213829-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-kyievu-zrosla-do-12-foto-video.htmlРакурс
У Києві до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару. Серед загиблих — двоє дітей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом — 170 рятувальників, 51 одиниця техніки, — розповіли у відомстві.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога також постраждали 57 людей.
Наразі 27 із них перебувають в стаціонарах столичних лікарень, — зазначив Кличко.