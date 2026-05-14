Наслідки російського удару по Києву, фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 12 (ФОТО, ВІДЕО)

14 тра 2026, 21:00
У Києві до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару. Серед загиблих — двоє дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом — 170 рятувальників, 51 одиниця техніки, — розповіли у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога також постраждали 57 людей.

Наразі 27 із них перебувають в стаціонарах столичних лікарень, — зазначив Кличко.

Джерело: Ракурс


