Последствия российского удара по Киеву, фото: ГСЧС
У Києві до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару. Серед загиблих — двоє дітей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом — 170 рятувальників, 51 одиниця техніки, — розповіли у відомстві.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога також постраждали 57 людей.
Наразі 27 із них перебувають в стаціонарах столичних лікарень, — зазначив Кличко.