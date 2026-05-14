Последствия российского удара по Киеву, фото: ГСЧС

Ракурс

У Києві до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару. Серед загиблих — двоє дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом — 170 рятувальників, 51 одиниця техніки, — розповіли у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога також постраждали 57 людей.