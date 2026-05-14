День траура 15 мая объявлен в Киеве
У Києві завтрашній день, 15 травня, оголошений Днем жалоби — в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.
Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, — зазначив він.
15 травня в місті також будуть заборонені будь-які розважальні заходи.
Наразі триває розбір завалів у пошкодженому російським ударом будинку в Дарницькому районі столиці. Прес-служба КМВА повідомляє, що вже відомо про дев’ятьох загиблих, серед них — 13-річна дівчинка.
