Євросоюз 15 червня офіційно розпочне перемовини про вступ України та Молдови. Фото:

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Євросоюз офіційно розпочне перемовини про вступ України та Молдови.

Країни Європейського Союзу дали «зелене світло» на початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Початок офіційних переговорів розпочнеться у вівторок, 15 червня. Про це повідомили президент Європарламенту Роберта Мецола та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Йдеться про відкриття перших розділів, присвячених демократії, справедливості та верховенству права.

Нагадаємо, 23 квітня лідери Євросоюзу погодилися, що перші переговори про вступ України можуть розпочатися в найближчі тижні та місяці. Активізація у питанні вступу України сталася після програшу на програшу на парламентських виборах в Угорщині партії прем'єр-міністра Віктора Орбана, який блокував цей процес.