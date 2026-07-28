Рашисты за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215257-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-560-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 442 тис. 140 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 560 осіб. Про це сьогодні, 28 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 226 танків;

25 тис. 38 бойових броньованих машин;

46 тис. 902 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 519 одиниць засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 54 наземні робототехнічні комплекси;

431 тис. 310 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 950 крилатих ракет;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

126 тис. 850 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 476 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаудари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 600 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 240 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 37 — із РСЗВ.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість пунктів управління БпЛА, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських загарбників.