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Ракурс
Уничтожение вражеского склад, скриншот видео

Украинский дрон уничтожил склад рашистов (ВИДЕО)

27 июл 2026, 22:09
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Дрон 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищив склад російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 липня, опублікував виробник дронів «Небо перемоги».

Без зайвих слів — точна робота пілотів 21 ОМБр та точне влучання, — вказано в описівідео.

На відео показано, як FPV-дрон «GROMYLO OPTIC» виявив склад російських загарбників та завдав удару по бензобаку розташованого там автомобіля.

Источник: Ракурс


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