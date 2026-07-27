Уничтожение вражеского склад, скриншот видео

https://racurs.ua/n215255-ukrainskiy-dron-unichtojil-sklad-rashistov-video.html

Ракурс

Дрон 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищив склад російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 липня, опублікував виробник дронів «Небо перемоги».

Без зайвих слів — точна робота пілотів 21 ОМБр та точне влучання, — вказано в описівідео.

На відео показано, як FPV-дрон «GROMYLO OPTIC» виявив склад російських загарбників та завдав удару по бензобаку розташованого там автомобіля.