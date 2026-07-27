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Ракурс
Знищення ворожого складу, скріншот відео

Український дрон знищив склад рашистів (ВІДЕО)

27 лип 2026, 22:09
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Дрон 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищив склад російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 липня, опублікував виробник дронів «Небо перемоги».

Без зайвих слів — точна робота пілотів 21 ОМБр та точне влучання, — вказано в описівідео.

На відео показано, як FPV-дрон «GROMYLO OPTIC» виявив склад російських загарбників та завдав удару по бензобаку розташованого там автомобіля.

Джерело: Ракурс


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