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Знищення російського дрона, скріншот відео
Український дрон-перехоплювач збив важкий російських БпЛА над Курщиною (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215248-ukrayinskyy-dron-perehopluvach-zbyv-vajkyy-rosiyskyh-bpla-nad-kurschynou-video.htmlРакурс
У небі над Курською областю РФ український дрон-перехоплювач збив дороговартісний російський ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост-Р», носій керованих боєприпасів.
Про це сьогодні, 27 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, опублікувавши відповідне відео.
Носій керованих лазерним наведенням авіабомб КАБ-20, виявлено та знищено 27 липня 2026 року пілотами 7 бату Топота 414 обр «Птахи Мадяра» над територією Курської обл рф, українським перехоплювачем «Чаклун-КМ» на висоті 4300 м", — зазначив він.
За словами Бровді, це рідісний трофей:
- загалом шостий підтверджений впольований за час повномасштабної війни;
- другий на рахунку 414-ї ОБр «Птахи Мадяра» (перший — у квітні 2025 року).
З моменту створення Угруповання СБС (11.06.25) пілотами підрозділів уражено/знищено 45067 (43688) ворожих ударних та розвідувальних крил та 9186 шахедів/гербер. Серед них Форпост — лише другий, — додав він.