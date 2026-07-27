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Ракурс
Уничтожение российского дрона, скриншот видео

Украинский дрон-перехватчик сбил тяжелый российский БпЛА над Курщиной (ВИДЕО)

27 июл 2026, 18:37
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У небі над Курською областю РФ український дрон-перехоплювач збив дороговартісний російський ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост-Р», носій керованих боєприпасів.

Про це сьогодні, 27 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, опублікувавши відповідне відео.

Носій керованих лазерним наведенням авіабомб КАБ-20, виявлено та знищено 27 липня 2026 року пілотами 7 бату Топота 414 обр «Птахи Мадяра» над територією Курської обл рф, українським перехоплювачем «Чаклун-КМ» на висоті 4300 м, — зазначив він.

За словами Бровді, це рідкісний трофей:

  • загалом шостий підтверджений впольований за час повномасштабної війни;
  • другий на рахунку 414-ї ОБр «Птахи Мадяра» (перший — у квітні 2025 року).

З моменту створення Угруповання СБС (11.06.25) пілотами підрозділів уражено/знищено 45067 (43688) ворожих ударних та розвідувальних крил та 9186 шахедів/гербер. Серед них Форпост — лише другий, — додав він.

Источник: Ракурс


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