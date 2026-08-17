Россияне ударили ракетой по частному дому в Одесской области. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації 17 серпня атакувала Одеську області.

Під час однієї з атак ворожий боєприпас влучив у приватний житловий будинок. Повністю зруйновано дах будівлі, також спалахнула пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі приватні будинки. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Наразі уточнюється інформація про постраждалих. На місці події працюють всі відповідні служби.

Повітряні сили Збройних сил України інформували про ракету Х-31П та баражуючі боєприпаси «Бандероль» у напрямку Одеси та Чорноморська.

Нагадаємо, що вночі 17 серпня росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали четверо осіб, трьох з яких госпіталізували. Один із поранених перебуває у важкому стані.