Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n212053-rashist-proigral-v-pryatki-ukrainskomu-dronu-v-uzkih-koridorah-gulyaypolskih-ruin-video.html

Ракурс

Дрон 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ знищив російського загарбника, який намагався заховатися у руїнах на Запоріжжі.

Відповідне відео сьогодні, 13 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Хто не сховався — до пекла подався. Вузькі коридори й темні комори гуляйпільських руїн не врятують, — вказано в описі відео.

На відео, знятому камерою FPV-дрона, показано, як безпілотник долає коридори зруйнованої будівлі виявляє там рашиста.