Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Рашист програв у хованки українському дрону у вузьких коридорах гуляйпільських руїн (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n212053-rashyst-prograv-u-hovanky-ukrayinskomu-dronu-u-vuzkyh-korydorah-gulyaypilskyh-ruyin-video.htmlРакурс
Дрон 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ знищив російського загарбника, який намагався заховатися у руїнах на Запоріжжі.
Відповідне відео сьогодні, 13 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Хто не сховався — до пекла подався. Вузькі коридори й темні комори гуляйпільських руїн не врятують, — вказано в описі відео.
На відео, знятому камерою FPV-дрона, показано, як безпілотник долає коридори зруйнованої будівлі виявляє там рашиста.