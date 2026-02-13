Новини
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Рашист програв у хованки українському дрону у вузьких коридорах гуляйпільських руїн (ВІДЕО)

13 лют 2026, 14:56
999

Дрон 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ знищив російського загарбника, який намагався заховатися у руїнах на Запоріжжі.

Відповідне відео сьогодні, 13 лютого, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Хто не сховався — до пекла подався. Вузькі коридори й темні комори гуляйпільських руїн не врятують, — вказано в описі відео.

На відео, знятому камерою FPV-дрона, показано, як безпілотник долає коридори зруйнованої будівлі виявляє там рашиста.

Джерело: Ракурс


