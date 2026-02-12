Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Російським загарбникам доводиться шукати заміну відключеним терміналам супутникового зв’язку Starlink. Зокрема, вони намагаються організовувати зв’язок за допомогою організації Wi-Fi мостів (методу безпровідної передачі даних на великі відстані, який може потребувати встановлення на висотні споруди для організації прямої видимості між обладнанням).

Відео знищення дроном одного із задіяних у цьому процесі рашистів, якого дрон виявив на баштовому крані, сьогодні, 12 лютого, опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.