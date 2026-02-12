Новости
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Заменить Starlink не удалось: дрон уничтожил рашиста, обустраивавшего Wi-Fi мост (ВИДЕО)

12 фев 2026, 23:02
Російським загарбникам доводиться шукати заміну відключеним терміналам супутникового зв’язку Starlink. Зокрема, вони намагаються організовувати зв’язок за допомогою організації Wi-Fi мостів (методу безпровідної передачі даних на великі відстані, який може потребувати встановлення на висотні споруди для організації прямої видимості між обладнанням).

Відео знищення дроном одного із задіяних у цьому процесі рашистів, якого дрон виявив на баштовому крані, сьогодні, 12 лютого, опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

«Знайшли крановщика», — через відключення Starlink росіянам доводиться прокладати Wi-Fi-мости, щоб відновити зв’язок на позиціях, і вони стають легкою «здобиччю» для FPV-дронів, — зазначив журналіст.

