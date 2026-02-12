Рашисты пытаются завербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink — СБУhttps://racurs.ua/n212037-rashisty-pytautsya-zaverbovat-ukraincev-dlya-registracii-terminalov-starlink-sbu.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються завербувати українців, щоб перереєструвати свої термінали Starlink.
За такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє прес-центр СБУ.
Наразі рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. становлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни, — розповіли у СБУ.
Зазначається, що ворог використовує кілька стратегій:
- напряму — розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті;
- вдається до маніпуляцій, зокрема видає себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати», тому звертаються «по допомогу» до українських громадян.
Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації. Також наголошуємо, що зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — наголошують у СБУ.
Українців, які стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками, закликають терміново повідомте про це СБУ:
- чат-бот «Спали» ФСБшника" - t. me/spaly_fsb_bot
- телефон: 0 800 501 482
- e-mail: [email protected]
Особи, які добровільно допомагають ворогу — стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових та цивільних, а також обстрілам мирних українських міст. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку, — наголошують у СБУ.