Рашисты ищут способы перерегистрировать терминалы спутниковой связи, фото: ccnull.de

https://racurs.ua/n212037-rashisty-pytautsya-zaverbovat-ukraincev-dlya-registracii-terminalov-starlink-sbu.html

Ракурс

Російські загарбники намагаються завербувати українців, щоб перереєструвати свої термінали Starlink.

За такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє прес-центр СБУ.

Наразі рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. становлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що ворог використовує кілька стратегій:

напряму — розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті;

вдається до маніпуляцій, зокрема видає себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати», тому звертаються «по допомогу» до українських громадян.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації. Також наголошуємо, що зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — наголошують у СБУ.

Українців, які стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками, закликають терміново повідомте про це СБУ:

чат-бот «Спали» ФСБшника" - t. me/spaly_fsb_bot

телефон: 0 800 501 482

e-mail: [email protected]