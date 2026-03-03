Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

136 ударных БпЛА атаковали Украину в ночь на 3 марта — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

3 мар 2026, 09:38
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 березня (з 18.00 2 березня) атакували Україну загалом 136 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Источник: Ракурс


