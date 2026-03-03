Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 березня (з 18.00 2 березня) атакували Україну загалом 136 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00: