Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Андрій Оса

«Шахеди» масовано атакували транспортну інфраструктуру у Криворізькому районі (ФОТО)

2 бер 2026, 22:18
Російські загарбники сьогодні, 2 березня, вдень масовано атакували «шахедами» місто Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса.

Цинічний удар по електропоїзду забрав життя однієї людини. Співчуття рідним та близьким. Ще 10 пасажирів поранено, — зазначив він.

За словами мера, низка влучань зафіксована по території транспортної інфраструктури. Також є пошкодження комунальних будівель та приватних помешкань.

Мешканці, чиє житло постраждало внаслідок сьогоднішньої атаки, зверніться до поліції (102) та на гарячу лінію міської ради (0678256005) для складання актів пошкоджень, — додав він.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що серед поранених внаслідок російської атаки на Апостолове — 10-річна дівчинка та 17-річний підліток.

Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Андрій Оса

Нагадаємо, рашисти сьогодні вдарили безпілотником по одному із вагонів електропоїзда у Криворізькому районі. Від отриманих травм помер 75-річний чоловік, ще десятеро людей постраждали.

