Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Ракурс

На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Прайм» 5-го прикордонного загону виявили та знищили наземний роботизований комплекс противника, квадроцикл та місця укриття ворога.

Відповідне відео сьогодні, 2 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також уразили танк, низку транспортних засобів та РЕБ. Окрім цього, ворог зазнав істотних втрат у живій силі, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.