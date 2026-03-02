Наслідки російського удару по поїзду «Укрзалізниці», фото: Олексій Кулеба

На Дніпропетровщині російські загарбники вдарили дроном по одному з вагонів цивільного приміського поїзда «Укрзалізниці», який перебував у русі.

Подія сталася у Криворізькому районі. Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Внаслідок російської атаки одна людина загинула, також травмовано сімох пасажирів.

Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано, надано першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо, — розповів Кулеба. — Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги.

Організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що загиблий помер у кареті швидкої допомоги по дорозі у лікарню, ще одна людина отримала тяжкі травми.