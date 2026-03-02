Новини
Відстрочка для багатодітних батьків з’явилася у «Резерв+», фото: Міноборони України

Відстрочку для багатодітних батьків запустили у «Резерв+" - Міноборони

2 бер 2026, 21:01
У «Резерв+" запустили відстрочку для багатодітних батьків.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що оформити відстрочку через застосунок тепер можна незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти.

Подати запит онлайн можна за таких умов:

  • наявність трьох або більше дітей до 18 років (усі народжені в Україні);
  • відсутність заборгованості з аліментів або борг не перевищує трьох місяців;
  • дані коректно внесені у державні реєстри.

Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин, — додали в Міноборони.

