Ракурс
Рашисти за добу втратили 790 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 790 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

3 бер 2026, 08:22
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 268 тис. 520 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 790 осіб. Про це сьогодні, 3 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 718 танків;
  • 24 тис. 131 бойову броньовану машину;
  • 37 тис. 842 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 665 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 319 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 348 гелікоптерів;
  • 154 тис. 698 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 384 крилаті ракети;
  • 30 кораблів катерів;
  • два підводні човни;
  • 80 тис. 992 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 76 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав 84 авіаудари, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 437 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 645 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 78 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів:

  • Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області;
  • Козацьке Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА окупантів.

Джерело: Ракурс


