Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты за сутки потеряли 790 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Российские захватчики за сутки потеряли 790 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n212376-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-790-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 268 тис. 520 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 790 осіб. Про це сьогодні, 3 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 718 танків;
- 24 тис. 131 бойову броньовану машину;
- 37 тис. 842 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 665 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 319 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 348 гелікоптерів;
- 154 тис. 698 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 384 крилаті ракети;
- 30 кораблів катерів;
- два підводні човни;
- 80 тис. 992 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 76 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.
Ворог вчора завдав 84 авіаудари, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 437 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 645 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 78 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів:
- Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області;
- Козацьке Херсонської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА окупантів.
Читайте также