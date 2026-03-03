Рашисты за сутки потеряли 790 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 268 тис. 520 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 790 осіб. Про це сьогодні, 3 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 718 танків;

24 тис. 131 бойову броньовану машину;

37 тис. 842 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 665 одиниць РСЗВ;

1 тис. 319 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

348 гелікоптерів;

154 тис. 698 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 384 крилаті ракети;

30 кораблів катерів;

два підводні човни;

80 тис. 992 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 76 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав 84 авіаудари, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 437 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 645 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 78 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів:

Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області;

Козацьке Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА окупантів.