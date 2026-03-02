Новости
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Беспилотники уничтожили вражеский роботизированный комплекс и танк на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

2 мар 2026, 19:24
999

На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Прайм» 5-го прикордонного загону виявили та знищили наземний роботизований комплекс противника, квадроцикл та місця укриття ворога.

Відповідне відео сьогодні, 2 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також уразили танк, низку транспортних засобів та РЕБ. Окрім цього, ворог зазнав істотних втрат у живій силі, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Источник: Ракурс


