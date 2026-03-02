Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Беспилотники уничтожили вражеский роботизированный комплекс и танк на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Прайм» 5-го прикордонного загону виявили та знищили наземний роботизований комплекс противника, квадроцикл та місця укриття ворога.
Відповідне відео сьогодні, 2 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Також уразили танк, низку транспортних засобів та РЕБ. Окрім цього, ворог зазнав істотних втрат у живій силі, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.