Отсрочка для многодетных родителей появилась в «Резерв+», фото: Минобороны Украины

У «Резерв+" запустили відстрочку для багатодітних батьків.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що оформити відстрочку через застосунок тепер можна незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти.

Подати запит онлайн можна за таких умов:

наявність трьох або більше дітей до 18 років (усі народжені в Україні);

відсутність заборгованості з аліментів або борг не перевищує трьох місяців;

дані коректно внесені у державні реєстри.