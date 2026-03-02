Читайте также
У «Резерв+" запустили відстрочку для багатодітних батьків.
Про це сьогодні, 2 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони.
Зазначається, що оформити відстрочку через застосунок тепер можна незалежно від того, в якому шлюбі або поза ним народжені діти.
Подати запит онлайн можна за таких умов:
- наявність трьох або більше дітей до 18 років (усі народжені в Україні);
- відсутність заборгованості з аліментів або борг не перевищує трьох місяців;
- дані коректно внесені у державні реєстри.
Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин, — додали в Міноборони.